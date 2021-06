Minimarket chiuso dopo due provvedimenti della Questura (Di sabato 26 giugno 2021) Importante operazione congiunta effettuata in via Duca di Genova da Polizia Locale e Polizia di Stato.Un esercizio di vicinato di alimentari e non, gestito da cittadini stranieri, è stato chiuso per ragioni di ordine pubblico e in seguito a ordinanza sindacale, dopo due provvedimenti già emessi dalla Questura di Taranto.«Riportare sicurezza e legalità sul nostro territorio: questo è un obiettivo dell’amministrazione Melucci – il commento dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – e il lavoro costante della Polizia Locale, associato a importanti operazioni congiunte come questa, muovono con ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 26 giugno 2021) Importante operazione congiunta effettuata in via Duca di Genova da Polizia Locale e Polizia di Stato.Un esercizio di vicinato di alimentari e non, gestito da cittadini stranieri, è statoper ragioni di ordine pubblico e in seguito a ordinanza sindacale,duegià emessi dalladi Taranto.«Riportare sicurezza e legalità sul nostro territorio: questo è un obiettivo dell’amministrazione Melucci – il commento dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – e il lavoro costantePolizia Locale, associato a importanti operazioni congiunte come questa, muovono con ...

