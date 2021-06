Giovanna Abate costretta a operarsi: “Non potevo neanche alzarmi” (Di sabato 26 giugno 2021) Tornata alla ribalta del gossip la scorsa primavera, per via della breve frequentazione con l’ex naufrago e modello Akash Kumar, Giovanna Abate negli ultimi tempi aveva fatto perdere le sue tracce. E ora scopriamo anche il motivo, ben più serio di quello che si potesse immaginare. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata operata d’urgenza per via di un problema molto importante. Giovanna Abate costretta a operarsi Inizialmente l’operazione era prefissata per l’autunno, ma alla fine i medici hanno deciso di anticipare e Giovanna è stata operata un paio di settimane ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 giugno 2021) Tornata alla ribalta del gossip la scorsa primavera, per via della breve frequentazione con l’ex naufrago e modello Akash Kumar,negli ultimi tempi aveva fatto perdere le sue tracce. E ora scopriamo anche il motivo, ben più serio di quello che si potesse immaginare. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata operata d’urgenza per via di un problema molto importante.Inizialmente l’operazione era prefissata per l’autunno, ma alla fine i medici hanno deciso di anticipare eè stata operata un paio di settimane ...

