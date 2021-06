Don Matteo torna su Rai Uno: ecco quali episodi vedremo in onda (Di sabato 26 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Don Matteo torna su Rai Uno, a partire da lunedì al via la stagione: scopriamo quali saranno gli episodi in onda. Continua ad essere la fiction campione di ascolti quella che in prima serata da anni va in onda su Rai Uno e che ha per protagonista Terence Hill. Oggi a distanza di qualche settimana Leggi su youmovies (Di sabato 26 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Donsu Rai Uno, a partire da lunedì al via la stagione: scopriamosaranno gliin. Continua ad essere la fiction campione di ascolti quella che in prima serata da anni va insu Rai Uno e che ha per protagonista Terence Hill. Oggi a distanza di qualche settimana

Advertising

_elisa_________ : @lasofdeitweet Amo lei ha fatto don matteo e si è baciata con federico russo 'mimmo nei cesaroni' E pasquale di nuz… - _juhan : Ottimo lavoro Matteo! (a differenza di altri Mattei (anche don)) - StarsDancer21 : @Silvia70297057 ???? lascia perdere che il mio a 6 anni voleva imitare Don Matteo in bici ed è sceso dal marciapiede,… - di_condojanni : RT @j_gufo: Gianluca organizzerà tutto per bene, birra, frittatona di cipolle, sciarpe, bandiere amici a casa, poi i giocatori non si ingin… - j_gufo : Gianluca organizzerà tutto per bene, birra, frittatona di cipolle, sciarpe, bandiere amici a casa, poi i giocatori… -