Al via le attività del Servizio civile Universale 2020 (Di sabato 26 giugno 2021) Il Sindaco Cristoforo Salvati, insieme all’Assessore al Personale Nunzia Di Lallo e all’Assessore alla Cultura Alessandro Arpaia, ha accolto a Palazzo Meyer i giovani volontari selezionati nell’ambito del Servizio civile Universale 2020, per le attività previste dal progetto “Dalla polvere all’arte”, che si pone l’obiettivo di preservare e promuovere la cultura, la storia e le tradizioni locali come strumenti di riconoscimento identitario, di inclusione sociale e di crescita culturale, economica e civica. I volontari lavoreranno per un anno in raccordo con l’Ente, dislocati nei vari uffici comunali dei ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 giugno 2021) Il Sindaco Cristoforo Salvati, insieme all’Assessore al Personale Nunzia Di Lallo e all’Assessore alla Cultura Alessandro Arpaia, ha accolto a Palazzo Meyer i giovani volontari selezionati nell’ambito del, per lepreviste dal progetto “Dalla polvere all’arte”, che si pone l’obiettivo di preservare e promuovere la cultura, la storia e le tradizioni locali come strumenti di riconoscimento identitario, di inclusione sociale e di crescita culturale, economica e civica. I volontari lavoreranno per un anno in raccordo con l’Ente, dislocati nei vari uffici comunali dei ...

gwenewer : RT @Roma: ????Alla #Romanina è in arrivo #SpaccioArte. Ecco il percorso delle esibizioni artistiche (h.18:30/20:30): – via Biagio Petrocel… - soleterramare : RT @Roma: ????Alla #Romanina è in arrivo #SpaccioArte. Ecco il percorso delle esibizioni artistiche (h.18:30/20:30): – via Biagio Petrocel… - emmepica : RT @LotarSan: 'Sostenere che l’attività del giornalista sia sottoposta alla legge sul procedimento amministrativo significherebbe qualifica… - Gamberassimo : RT @Roma: ????Alla #Romanina è in arrivo #SpaccioArte. Ecco il percorso delle esibizioni artistiche (h.18:30/20:30): – via Biagio Petrocel… - Roma : ????Alla #Romanina è in arrivo #SpaccioArte. Ecco il percorso delle esibizioni artistiche (h.18:30/20:30): – via B… -

Ultime Notizie dalla rete : via attività Covid, Italia tutta bianca da lunedì: discoteche aperte con il Green Pass Via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) alla riapertura in zona bianca delle discoteche, praticamente l'unica attività rimasta ancora chiusa in un'Italia che da lunedì, con la Valle d'Aosta ...

Ddl Zan, dalla libertà di pensiero punita alle imposizioni per le scuole: tutte le fake news che partiti e detrattori continuano a ripetere Costringe le scuole ad organizzare attività per la giornata contro l'omotransfobia ? Falso. Sono ... Il problema ora sono i voti che potrebbero mancare al via libera definitivo (con i renziani ancora ...

Willy Monteiro, al via attività istruttoria processo Adnkronos libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) alla riapertura in zona bianca delle discoteche, praticamente l'unicarimasta ancora chiusa in un'Italia che da lunedì, con la Valle d'Aosta ...Costringe le scuole ad organizzareper la giornata contro l'omotransfobia ? Falso. Sono ... Il problema ora sono i voti che potrebbero mancare allibera definitivo (con i renziani ancora ...