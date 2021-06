Lunedì tutta Italia in bianco, via le mascherine all'aperto, ok per le discoteche. Ma preoccupa la variante Delta (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Cts dà l'ok all'apertura delle discoteche, ma solo con il green pass forse dal 10 luglio. Il ceppo indiano del virus è passato in un mese dal 4 al 16,8% in Italia e i focolai sono in crescita in ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Cts dà l'ok all'apertura delle, ma solo con il green pass forse dal 10 luglio. Il ceppo indiano del virus è passato in un mese dal 4 al 16,8% ine i focolai sono in crescita in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì tutta Lunedì tutta Italia in bianco, via le mascherine all'aperto, ok per le discoteche. Ma preoccupa la variante Delta Il ceppo indiano del virus è passato in un mese dal 4 al 16,8% in Italia e i focolai sono in crescita in tutta Europa. Per gli esperti una sola dose di vaccino non offre adeguata ...

