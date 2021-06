Joe Biden: "Gli imprenditori non riescono a trovare dipendenti. Vi dico: pagateli di più” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Ricordo che mi dicevate che gli imprenditori non riescono a trovare dipendenti. Io vi dico, pagateli di più”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato nel corso di una conferenza stampa, nella quale era stato chiamato a rispondere sulla situazione economica nel Paese e sulle preoccupazioni per la mancanza di lavoratori in diversi settori.La carenza di personale rallenta la ripresa economica, dopo la battuta d’arresto subita a causa dell’emergenza covid. Eppure la soluzione sarebbe semplice per il presidente, che la sussurra al microfono in tono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 giugno 2021) “Ricordo che mi dicevate che glinon. Io vidi più”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha parlato nel corso di una conferenza stampa, nella quale era stato chiamato a rispondere sulla situazione economica nel Paese e sulle preoccupazioni per la mancanza di lavoratori in diversi settori.La carenza di personale rallenta la ripresa economica, dopo la battuta d’arresto subita a causa dell’emergenza covid. Eppure la soluzione sarebbe semplice per il presidente, che la sussurra al microfono in tono ...

Advertising

HuffPostItalia : Joe Biden: 'Gli imprenditori non riescono a trovare dipendenti. Vi dico: pagateli di più” - Agenzia_Ansa : I vescovi Usa vanno verso la scomunica a Joe Biden e ai politici che, come il presidente degli Stati Uniti, sono fa… - giacomoallocca2 : RT @HuffPostItalia: Joe Biden: 'Gli imprenditori non riescono a trovare dipendenti. Vi dico: pagateli di più” - massimo21021978 : RT @HuffPostItalia: Joe Biden: 'Gli imprenditori non riescono a trovare dipendenti. Vi dico: pagateli di più” - Carmela_oltre : RT @HuffPostItalia: Joe Biden: 'Gli imprenditori non riescono a trovare dipendenti. Vi dico: pagateli di più” -