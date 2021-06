Giovanni Ciacci: “Non mi vedrete più, lascio la TV” (VIDEO) (Di venerdì 25 giugno 2021) Annuncio a sorpresa di Giovanni Ciacci nell'ultima puntata di Ogni Mattina: il costumista ha rivelato ad Adriana Volpe che ha deciso di lasciare la televisione. Giovanni Ciacci ha deciso di abbandonare la televisione: questa è la rivelazione a sorpresa che il costumista ha fatto ad Adriana Volpe, nel corso della puntata finale di Ogni Mattina. Oggi è andata in onda su TV8 l'ultima puntata del programma di Adriana Volpe, il futuro di Ogni Mattina non è stato ancora deciso ma sicuramente la conduttrice per la prossima stagione ha altre mete. Sembra infatti che la Volpe stia per approdare a Mediaset nelle vesti di opinionista ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021) Annuncio a sorpresa dinell'ultima puntata di Ogni Mattina: il costumista ha rivelato ad Adriana Volpe che ha deciso di lasciare la televisione.ha deciso di abbandonare la televisione: questa è la rivelazione a sorpresa che il costumista ha fatto ad Adriana Volpe, nel corso della puntata finale di Ogni Mattina. Oggi è andata in onda su TV8 l'ultima puntata del programma di Adriana Volpe, il futuro di Ogni Mattina non è stato ancora deciso ma sicuramente la conduttrice per la prossima stagione ha altre mete. Sembra infatti che la Volpe stia per approdare a Mediaset nelle vesti di opinionista ...

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - soloversacexme : RT @davidemaggio: #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - ElisaDiGiacomo : RT @BITCHYFit: Giovanni Ciacci ha annunciato che lascerà la TV #OgniMattina - MondoTV241 : Giovanni Ciacci sbugiardato dopo poche ore, ha fatto il provino per il GFVip #giovanniciacci #gfvip… - Taichi853 : @BITCHYFit eh si, infatti ha fatto il provino per il GF Vip, pagliaccio -