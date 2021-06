Friends, l’attore di Gunther racconta la sua lotta: “Ho un cancro al quarto stadio” (Di venerdì 25 giugno 2021) James Michael Tyler, interprete di Gunther in Friends, ha rivelato di avere un cancro al quarto stadio. Ecco le sue parole. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 25 giugno 2021) James Michael Tyler, interprete diin, ha rivelato di avere unal. Ecco le sue parole. Tvserial.it.

Advertising

ilydovoids : HO APPENA SCOPERTO CHE L’ATTORE CHE HA INTERPRETATO GARGAMELLA HA INTERPRETATO ANCHE DAVID IN FRIENDS, QUELLO SCIEN… - Rachevle : James Michael Tyler,ovvero l’attore che ha interpretato Gunter in Friends ha rivelato che non è potuto essere alla… - mony_carmy : Prima l’attore che interpretava Gunter in Friends ora Mark Hoppus…che hanno fatto di male per beccarsi il cancro? C… - pippofIop : NO RAGA l’attore che interpreta Gunther in friends ha un cancro terminale alla prostata?????????? - AleAscalam : @perelaa L'alternativa è far diventare il personaggio spagnolo, come in Friends dove un fidanzato di Rachel da Paol… -