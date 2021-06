Europei: minacce a Morata, 'hanno augurato al morte a me e ai miei figli' (Di venerdì 25 giugno 2021) Romsa, 25 giu. (Adnkronos) - "Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero". Queste le parole di Alvaro Morata, attaccante della Spagna e della Juventus, in seguito alla deludente prestazione sua e della Spagna contro la Polonia a Euro 2020. "Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato, ma vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa significa ricevere minacce e sentire qualcuno che spera che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Romsa, 25 giu. (Adnkronos) - "Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che imorissero". Queste le parole di Alvaro, attaccante della Spagna e della Juventus, in seguito alla deludente prestazione sua e della Spagna contro la Polonia a Euro 2020. "Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato, ma vorrei che le persone si mettessero neipanni e immaginassero cosa significa riceveree sentire qualcuno che spera che i ...

