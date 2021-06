Esclusiva | Lazio | non solo Hysaj Pressing per Brandt e assalto a Basic

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 25 giugno 2021) Lasta lavorando a fari spenti per regalare due-tre pedine importanti a Maurizio Sarri. Vi abbiamo detto di: operazione che entrerà nel vivo la prossima settimana per andare alla definizione, a parametro zero. Aggiornamento su Kostic: lalo ha seguito ma in qui ha ritenuto non approfondire, la Roma – come già anticipato – ha memorizzato diversi giorni fa la proposta e potrebbe anche approfondire molto presto, dopo qualche uscirà. Laè forte su Julian, classe 1996 del Borussia Dortmund, nelle idee il perfetto esterno offensivo. La valutazione è di almeno 25 milioni, ma si può ...