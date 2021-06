Calcio, Donati allenatore nuova Samb (Di venerdì 25 giugno 2021) In vista dell'ufficializzazione dell'iscrizione al prossimo campionato di serie C, Attesa per l'inizio della prossima settimana, la Sambenedettese rinata dal recente fallimento ha individuato due ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) In vista dell'ufficializzazione dell'iscrizione al prossimo campionato di serie C, Attesa per l'inizio della prossima settimana, laenedettese rinata dal recente fallimento ha individuato due ...

Advertising

sportli26181512 : Serie C, Sambenedettese: Donati è il nuovo tecnico: Insieme a lui anche il neo diesse Sandro Porchia: per entrambi… - Samb_Calcio : L’A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Sandro Porchia. Il responsabile… - NewSicilia : La tifoseria rossazzurra inizia a rispondere presente alla richiesta della #Sigi per salvare il #CalcioCatania… - Fiorenz45748992 : STEFANO DONATI,come un PAPPAGALLO addestrato da un PEZZO DI MERDA (FABIO RAVEZZANI),ripete,punto per punto,le falsi… -