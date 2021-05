Precipita funivia in Piemonte | 14 vittime tra questi due bambini

(Di lunedì 24 maggio 2021) di Monica De Santis Lache collega Stresa con il Mottarone èta ieri in tarda mattinata. I morti sono 14 tradue minori e un sopravvissuto. Ladel Mottarone, dove è avvenuto il tragico incidente con molte, è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid. L’impianto collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi. “La cabina dellaè caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Appare sostanzialmente distrutta a terra – la cabina è di colore bianco e rosso – quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata ...

Advertising

tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - Agenzia_Ansa : FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bimbi #ANSA - LauraAbenante : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Precipita funivia Mottarone, almeno 4 vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto, forse coinvolti bim… - SemperAdamantes : RT @valy_s: Funivia Stresa-Mottarone Uno dei 2 bambini è morto, le vittime ora sono 14 su 15 passeggeri. Una tragedia assolutamente inaccet… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita funivia

... 14 morti, un cavo si rompe poi la cabina si schianta eIncidente a Stresa, morto uno dei due bambini ricoverati a Torino: aveva 9 anniMottarone, la sindaca di Stresa: "La fune ...La famiglia israeliana leggi anchecabinaStresa - Mottarone: 14 vittime fra cui 2 bimbi Nell'incidente sono morti Amit Biran (nato in Israele nel 1991), Tal Peleg (nata in Israele ...La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata causando la morte di 14 persone che erano a bordo.Gravissimo incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivi a. Sono 14 le persone che hanno perso la vita. Al Regina Margherit ...