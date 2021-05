I tessuti intelligenti fatti con il grafene

Leggi su wired

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tessuto con(foto: Technow)che gestiscono meglio il calore e che contrastano i batteri. Sono gli smart textiles del progetto Graphene Inside the Future, che impiega nella filiera tessile il. Vale a dire un materiale costituito da uno strato di carbonio dello spessore di un atomo, resistente come un diamante e flessibile come la plastica. Lo ha messo a punto Technow, società creata nel 2016 nel Canton Ticino da Fabio Lazzati con i figli Francesco e Veronica, alle spalle 60 anni della manifattura tessile Lazzati. Creare materiali tessili con il(filati, fibre, membrane, ovatte, piuma…) comporta diversi benefici, spiega l’azienda, senza alterare la naturale composizione dei. Gli smart textiles vantano, per esempio, una buona ...