Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (3) (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) - La fiducia delle librerie nell'andamento della propria attività economica è pressoché doppia rispetto alle imprese del terziario. L'indicatore a fine 2020 era '49' contro il '24' del terziario. Per quanto si segnali un peggioramento per il primo trimestre dell'anno, la previsione delle librerie per giugno 2021 è pari a '54' contro il '28' del terziario. Il giudizio positivo in merito all'andamento della propria impresa è in linea con il sentiment dei librai: il 46,3% delle librerie ha visto entrare più clienti nel corso degli ultimi sei mesi del 2020 rispetto ai mesi precedenti. Sul totale dei clienti che nel corso dell'ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, quasi otto su dieci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) - La fiducia dellenell'andamento della propria attività economica è pressoché doppia rispetto alle imprese del terziario. L'indicatore a fineera '49' contro il '24' del terziario. Per quanto si segnali un peggioramento per il primo trimestre dell'anno, la previsione delleper giugno 2021 è pari a '54' contro il '28' del terziario. Il giudizio positivo in merito all'andamento della propria impresa è in linea con il sentiment dei librai: il 46,3% delleha visto entrare piùnel corso degliseidelrispetto aiprecedenti. Sul totale deiche nel corso dell'ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, quasi otto su dieci sono ...

Advertising

TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (4)... - TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (3)... - TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (2)... - TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020... - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: L’Osservatorio Stampa FCP mette in evidenza un forte calo per la carta stampata nel settore della pubblicità. Nel frattem… -