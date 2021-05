Temptation Island 2021, parla Raffaella Mennoia: “È stato difficile” (Di domenica 23 maggio 2021) Manca sempre meno al ritorno di Temptation Island, uno dei programmi più seguiti dell’estate. La nona edizione del reality infatti, dovrebbe prendere il via il 30 giugno. La storica autrice della trasmissione Raffaella Mennoia, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha confermato che anche quest’anno il programma vedrà la conduzione di Filippo Bisciglia e la location rimarrà la stessa, l’Is Morus Relais. Anche la struttura del format rimarrà invariata e coinvolgerà circa sette coppie che trascorreranno 21 giorni nel famoso villaggio sardo. La Mennoia ha raccontato la difficoltà riscontrate, a causa della pandemia, nella creazione della nuova edizione del programma: Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ci si ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Manca sempre meno al ritorno di, uno dei programmi più seguiti dell’estate. La nona edizione del reality infatti, dovrebbe prendere il via il 30 giugno. La storica autrice della trasmissione, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha confermato che anche quest’anno il programma vedrà la conduzione di Filippo Bisciglia e la location rimarrà la stessa, l’Is Morus Relais. Anche la struttura del format rimarrà invariata e coinvolgerà circa sette coppie che trascorreranno 21 giorni nel famoso villaggio sardo. Laha raccontato la difficoltà riscontrate, a causa della pandemia, nella creazione della nuova edizione del programma: Quest’anno èsicuramente più, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ci si ...

