Red Dead Redemption 2 per PC è splendido in 8K a settaggi Ultra e con Ray Tracing Reshade – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Red Dead Redemption 2 per PC è splendido in 8K a settaggi Ultra e con Ray Tracing Reshade – Notizia – PC

Red Dead Redemption 2 è un titolo graficamente eccellente già di suo, ora ancora più bello in 8K a settaggi Ultra e con Ray Tracing Reshade. Red Dead Redemption 2 è un gioco graficamente eccellente già di base, ma in 8K a settaggi Ultra e con Ray Tracing Reshade attivo è ancora meglio. A portarcelo sono stati i ragazzi di Digital Dreams, che hanno condiviso un video per mostrare i miglioramenti grafici che sono riusciti ad aggiungere al gioco. Per far girare Red Dead Redemption 2 a questi dettagli hanno utilizzato una scheda GeForce RTX 3090 e hanno combinato il Ray Tracing Reshade.

