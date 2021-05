Juve, Gattuso in pole se Pirlo non venisse confermato (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo Tuttosport, la Juventus starebbe seguendo Rino Gattuso nel caso in cui Andrea Pirlo non dovesse essere riconfermato per la stagione a venire. Gattuso non ha solo dimostrato di essere affidabile, ma anche di saper dare la sua impronta nel gioco. Gattuso, secondo il quotidiano, dopo aver metabolizzato il divorzio con De Laurentiis, avrebbe interrotto i colloqui con la Fiorentina nel momento in cui si è fatta avanti la Juventus. I bianconeri hanno il suo nome in cima alla lista come opzione per il futuro. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo Tuttosport, lantus starebbe seguendo Rinonel caso in cui Andreanon dovesse essere riper la stagione a venire.non ha solo dimostrato di essere affidabile, ma anche di saper dare la sua impronta nel gioco., secondo il quotidiano, dopo aver metabolizzato il divorzio con De Laurentiis, avrebbe interrotto i colloqui con la Fiorentina nel momento in cui si è fatta avanti lantus. I bianconeri hanno il suo nome in cima alla lista come opzione per il futuro.

