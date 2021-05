Eurovision Song Contest 2021 | i Maneskin trionfano a Rotterdam!

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 23 maggio 2021) A trionfare nell’ultimo atto dell’sono stati proprio i nostri! Una notte magica e indimenticabile per questa giovane band nata a Roma nel 2016. Dopo aver iniziato suonando tra le vie della capitale hanno macinato un successo radiofonico dopo l’altro arrivando adesso sul tetto più alto della musica europea! La kermesse musicale, andata in onda su RaiUno con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, si è svolta a a Rotterdam, in Olanda. Vi hanno partecipato ben trentanove paesi che si sono dati battaglia a suon di musica e look più bizzarri. A rappresentare l’Italia proprio i, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, che con la loro Zitti e Buoni hanno infiammato il palco e fatto ballare tutto il pubblico in ascolto. In loro ...