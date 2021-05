Eurovision 2021 | Fedez “scatena” Chiara Ferragni per i Manneskin e lei chiede ai fan di votare la band

(Di domenica 23 maggio 2021) All’non poteva mancare lo “zampino” dei Ferragnez. Oltre 36 milioni di follower in due, solo su Instagram, la coppia più amata dei social ha deciso di “spostare” qualche voto,ndo ai propri fan di teleil numero 24 alla kermesse, ossia quello dei Maneskin.d’altronde, lo aveva annunciato, e così ha fatto: “Tranquilli, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale”. Ha scritto il cantante su Twitter durante il Contest. Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard ???? #Escita(@) May 22,Detto fatto. Poco dopo sia lui, con una storia su Instagram in inglese, aiutato dalla stessa, sia lei, hanno ...

XFactor_Italia : I @thisismaneskin hanno conquistato anche il palco di @Eurovision 2021! ?? Siamo davvero super orgogliosi di voi rag… - NYMag : Mamma mia! Italy wins Eurovision 2021 - rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - rvrart : RT @mocciosvs: 6 marzo 22 maggio 2021 2021 #Eurovision #Maneskin - Lele21124572 : RT @mocciosvs: 6 marzo 22 maggio 2021 2021 #Eurovision #Maneskin -

A poche ore dal trionfo dell'Italia all'Song Contestgrazie ai Maneskin con il brano Zitti e buoni , le città italiane non se ne stanno certo zitte e buone. Anzi. Incominciano a candidarsi per ospitare l'edizione del ...Trionfano all', appena reduci della vittoria del Festival di Sanremo , sarà veramente dura far stare da ora in poi i Maneskin , Zitti e Buoni. Gli ultimi italiani a portare a casa la coppa europea ...Tutto sulla band che ha vinto l’Eurovision (e ha festeggiato con racchette e pallina) Da alcuni mesi a questa parte, circolano sul web foto e video dei Måneskin che si esibiscono in via del Corso, a ...Milano, 23 mag. (askanews) - Una vittoria di portata storica che riporta Eurovision in Italia. I Maneskin hanno trionfato sul palco di ...