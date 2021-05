Cade in un dirupo, muore bimba di 4 anni (Di domenica 23 maggio 2021) di Pina Ferro Si erano da poco iniziate a popolare, le spiagge di Palinuro, quando una tragica notizia raggela tutti: una bimba tedesca di soli quattro anni ha perso la vita durante una escursione a Palinuro. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri. La piccola era insieme alla sua famiglia, padre, madre e altri quattro fratellini, tutti in tenera età. La piccola aveva iniziato a inerpicarsi lungo il sentiero che sale da dietro il porto offrendo una vista magnifica. Pare che nessuna guida accompagnasse la famiglia di turisti lungo il sentiero di trekking. Forse per sporgersi a guardare di sotto, la bimba potrebbe aver perso l’equilibrio ed essere rotolata lungo il costone di roccia che fa un salto di 30 metri prima di scendere nel mare. L’incidente è avvenuto intorno alle tredici, lungo il sentiero dei Fortini, nel ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) di Pina Ferro Si erano da poco iniziate a popolare, le spiagge di Palinuro, quando una tragica notizia raggela tutti: unatedesca di soli quattroha perso la vita durante una escursione a Palinuro. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri. La piccola era insieme alla sua famiglia, padre, madre e altri quattro fratellini, tutti in tenera età. La piccola aveva iniziato a inerpicarsi lungo il sentiero che sale da dietro il porto offrendo una vista magnifica. Pare che nessuna guida accompagnasse la famiglia di turisti lungo il sentiero di trekking. Forse per sporgersi a guardare di sotto, lapotrebbe aver perso l’equilibrio ed essere rotolata lungo il costone di roccia che fa un salto di 30 metri prima di scendere nel mare. L’incidente è avvenuto intorno alle tredici, lungo il sentiero dei Fortini, nel ...

