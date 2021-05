Ultime Notizie Roma del 22-05-2021 ore 09:10 (Di sabato 22 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriele a Luigi in studio dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente lo ha detto Mario Draghi aprendo il Global Summit a Roma una proposta di cui si parla è quella di introdurre la sospensione dei brevetti sui vaccini l’Italia è aperta questa idea in modo mirato limitato nel tempo e che non mette a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche la Panda mi ha dato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi tra queste non vi è solo la Panda mia ma anche le disuguaglianze il cambiamento climatico ha detto draghi bisogna presa prepara il commercio transfrontaliero ed eliminare barriere commerciali Industry ficatei divieti generali di esportazione ha concluso von der leyen aggiunto assicurare vaccini a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriele a Luigi in studio dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente lo ha detto Mario Draghi aprendo il Global Summit auna proposta di cui si parla è quella di introdurre la sospensione dei brevetti sui vaccini l’Italia è aperta questa idea in modo mirato limitato nel tempo e che non mette a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche la Panda mi ha dato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi tra queste non vi è solo la Panda mia ma anche le disuguaglianze il cambiamento climatico ha detto draghi bisogna presa prepara il commercio transfrontaliero ed eliminare barriere commerciali Industry ficatei divieti generali di esportazione ha concluso von der leyen aggiunto assicurare vaccini a ...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - romatoday : Pensioni con Quota 41 'per tutti': l'ipotesi prende corpo, cosa cambia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Ponte sullo Stretto, i Verdi si ribellano) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizi… -