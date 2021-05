Roma, coprifuoco alle 23: più di 300 persone a far festa in strada, poi il fuggi fuggi (VIDEO) (Di sabato 22 maggio 2021) Draghi ha più volte sottolineato la volontà e la necessità di una riapertura graduale, ben pensata. In molti non hanno compreso questa sua volontà, eppure è bastato il primo venerdì con il coprifuoco posticipato a far comprendere la preoccupazione del Premier. Se ancora tanti esponenti politici tutt’oggi chiedono l’abolizione del coprifuoco, nella serata di ieri (in uno dei quartieri di Roma più amati dai giovani) è successo tutto quel che non doveva accadere. Leggi anche: Movida a Roma: 300 giovani assembrati, bomba carta contro la Polizia Locale e ragazzi senza mascherina Roma, il maxi raduno di ieri sera Un report pomeridiano della Polizia Locale aveva già diffuso il maxi raduno avvenuto ieri sera a San Lorenzo, a far prendere coscienza di quanto realmente accaduto sono stati però i canali social ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Draghi ha più volte sottolineato la volontà e la necessità di una riapertura graduale, ben pensata. In molti non hanno compreso questa sua volontà, eppure è bastato il primo venerdì con ilposticipato a far comprendere la preoccupazione del Premier. Se ancora tanti esponenti politici tutt’oggi chiedono l’abolizione del, nella serata di ieri (in uno dei quartieri dipiù amati dai giovani) è successo tutto quel che non doveva accadere. Leggi anche: Movida a: 300 giovani assembrati, bomba carta contro la Polizia Locale e ragazzi senza mascherina, il maxi raduno di ieri sera Un report pomeridiano della Polizia Locale aveva già diffuso il maxi raduno avvenuto ieri sera a San Lorenzo, a far prendere coscienza di quanto realmente accaduto sono stati però i canali social ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma coprifuoco Mala movida a Campo de' Fiori, bomba carta contro i vigili urbani ... preoccupano il mancato uso di mascherine e gli assembramenti (decine di multe da parte dei vigili urbani sono state già fatte nella prima serata di coprifuoco spostato in avanti alle 23). Il piano ...

Rt in calo, tutta Italia zona gialla da lunedì Tutta Italia zona gialla da lunedì (ristoranti aperti, spostamenti liberi - resta il coprifuoco dalle 23 - e in generale regole meno stringenti) con l'incide Rt che è sceso ancora e la prospettiva del passaggio a breve di alcune Regioni in zona bianca. "L'Italia sarà tutta in area ...

Roma, movida mancano i controlli: a san Lorenzo senza regole e oltre il coprifuoco ilmessaggero.it Roma, centinaia di giovani in festa a San Lorenzo dispersi dalla polizia Le forze dell'ordine sono intervenute nella serata di ieri in via di Scalo San Lorenzo disperdendo una festa a cui stavano partecipando centinaia di giovani e giovanissimi.

Musica e fuochi d'artificio fino a tarda notte: movida senza controllo al centro storico Decine e decine di giovani, assembrati e senza mascherina, a ballare fino a tarda notte nella zona di largo Banchi Nuovi, nel cuore del centro storico di Napoli.

