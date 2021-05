Pirlo | “La Juve non deciderà la mia riconferma con la partita domani”

(Di sabato 22 maggio 2021) Andrea, allenatore dellantus, ha presentato lacon il Bologna in conferenza stampa. Il Bologna è un’ottima squadra, sarà una gara difficile come all’andata. Eravamo morti dopo il Milan ma ci siamo rialzati, dobbiamo pensare prima a noi stessi: dovremo fare la nostraper non avere rimpianti. Ho fatto delle scelte in base alla squadra che andavamo ad affrontare. Forse ho sbagliato le scelte di alcuni giocatori ma sono state sempre scelte così. Io mi riconfermerei, se fai questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che ti scorre nelle vene. Non credo che la societàin base a quello che accadrà, penso che si sia fatta un’idea durante la stagione e non si prendono decisioni in base all’ultima. Sento di aver fatto il mio ...

Andrea, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Le sue parole Andreaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. COME STA VIVENDO ...... come sempre, ma siamo tranquilli e c'è entusiasmo " sono le parole di Andreain conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di campionato, in casa del Bologna. Il tecnico dellaha ...Non dobbiamo avere alcun rammarico. La pressione? C'è, come sempre, ma siamo tranquilli e c'è entusiasmo sono le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di campion ...Roma, 22 mag.(Adnkronos) - "Il Bologna è un'ottima squadra, gioca a calcio e crea tanto. Ha ottimi giocatori, anche giovani. Sarà una partita difficile perché è una squadra che gioca per attaccare e f ...