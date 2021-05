Napoli, la Champions il regalo di addio di Gattuso: “pace” difficile con De Laurentiis (Di sabato 22 maggio 2021) Contro il Verona, Gennaro Gattuso proverà a regalare al Napoli la Champions League prima di salutare la panchina azzurra Gennaro Gattuso si prepara a salutare il Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona dopo un anno e mezzo in panchina e una Coppa Italia conquistata. Prima, però, l’allenatore vorrà fare un ultimo regalo a una tifoseria che lo ha sempre fatto sentire amato: la conquista della qualificazione alla prossima Champions League. Servirà un successo agli azzurri contro il Verona per avere la certezza di partecipare alla prossima massima competizione europea. Un risultato che fino a qualche mese fa sembrava impossibile, visto l’inizio di 2021 che aveva spedito il Napoli lontanissimo dalla posizione di vertice. Poi Gattuso ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Contro il Verona, Gennaroproverà a regalare allaLeague prima di salutare la panchina azzurra Gennarosi prepara a salutare ile lo stadio Diego Armando Maradona dopo un anno e mezzo in panchina e una Coppa Italia conquistata. Prima, però, l’allenatore vorrà fare un ultimoa una tifoseria che lo ha sempre fatto sentire amato: la conquista della qualificazione alla prossimaLeague. Servirà un successo agli azzurri contro il Verona per avere la certezza di partecipare alla prossima massima competizione europea. Un risultato che fino a qualche mese fa sembrava impossibile, visto l’inizio di 2021 che aveva spedito illontanissimo dalla posizione di vertice. Poiha ...

