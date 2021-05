LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: parte subito forte la Ferrari con Sainz e Leclerc (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Sainz subito in testa in 1’13?300! 0.132 su Raikkonen. Sono tempi ancora alti. 12.09 In pista anche Carlos Sainz con mescole soft. 12.08 La pioggia caduta nella notte ha tolto un po’ di grip all’asfalto. 12.07 ECCO LA Ferrari! Gomme soft per Charles Leclerc. 12.06 1’16?087 il tempo di Giovinazzi, molto alto. 12.06 Gomme hard per le Haas di Schumacher e Mazepin. 12.05 In pista anche la McLaren di Ricciardo con le soft. 12.04 Anche Antonio Giovinazzi in pista con le soft. Per ora in attesa Ferrari, Mercedes e Red Bull. 12.03 Kimi Raikkonen rompe gli indugi e scende in pista con l’Alfa Romeo. Gomme soft per il campione del mondo del 2007. 12.02 Calma piatta. Ancora tutti ai box. 12.01 Per ora nessun pilota è ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10in testa in 1’13?300! 0.132 su Raikkonen. Sono tempi ancora alti. 12.09 In pista anche Carloscon mescole soft. 12.08 La pioggia caduta nella notte ha tolto un po’ di grip all’asfalto. 12.07 ECCO LA! Gomme soft per Charles. 12.06 1’16?087 il tempo di Giovinazzi, molto alto. 12.06 Gomme hard per le Haas di Schumacher e Mazepin. 12.05 In pista anche la McLaren di Ricciardo con le soft. 12.04 Anche Antonio Giovinazzi in pista con le soft. Per ora in attesa, Mercedes e Red Bull. 12.03 Kimi Raikkonen rompe gli indugi e scende in pista con l’Alfa Romeo. Gomme soft per il campione del mondo del 2007. 12.02 Calma piatta. Ancora tutti ai box. 12.01 Per ora nessun pilota è ...

