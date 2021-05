Lazio, rinnovo Inzaghi: attesa per il vertice decisivo con Lotito (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA - In casa Lazio si avvicinano i giorni della verità. Prima l'ultima fatica della stagione: la sfida con il Sassuolo per chiudere bene il campionato con il sesto posto già in tasca. Poi tra ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA - In casasi avvicinano i giorni della verità. Prima l'ultima fatica della stagione: la sfida con il Sassuolo per chiudere bene il campionato con il sesto posto già in tasca. Poi tra ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, rinnovo Inzaghi: attesa per il vertice decisivo con Lotito: Il tecnico pronto a giocare l’ultima partita del… - SBKreal : RT @NicoSchira: Crescono le quotazioni di Rino #Gattuso per la #Lazio. Il tira e molla sul rinnovo di Simone #Inzaghi ha infastidito Claudi… - LazionewsEu : RINNOVO INZAGHI: CON IL SASSUOLO L’ULTIMA APPARIZIONE? #Lazio #LazioNews #SSLazio #LazioNewseu - ParmeshSriv : RT @NicoSchira: Crescono le quotazioni di Rino #Gattuso per la #Lazio. Il tira e molla sul rinnovo di Simone #Inzaghi ha infastidito Claudi… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Crescono le quotazioni di Rino #Gattuso per la #Lazio. Il tira e molla sul rinnovo di Simone #Inzaghi ha infastidito Claudi… -