(Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i contagi dasecondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. I morti sono stati 125, mentre ieri erano state 218. Calano gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, sono stati 64 in calo di 39 unità. Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno rispetto al giorno precedente. Sono 286.603 i tamponi, tra molecolari e antigenici. Rilevato undipari,6%: il livello minimo del, in Lombardia 828 nuovi casi In Lombardia sono stati registrati 828 nuovi casi su 47.376 tamponi effettuati. Calano i contagi a fronte di un numero più alto di tamponi: ieri erano stati rilevati 847 nuovi casi di Coronavirus su 45.058 tamponi effettuati. Cala il numero di ricoverati in ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, il tasso di positività crolla all’1,6%: è il più basso del 2021. «A fine agosto immunità sociale»… - CorriereAlpi : Tasso di sviluppo negativo in tutta la Regione. Venezia la provincia con la maggiore resilienza. Il presidente di C… - Giovann17797124 : RT @paolacars: Il tasso di positività crolla all'1,6% ed è il più basso del 2021 (da quando ci sono i test rapidi). Nessuna regione ha un i… - askanews_ita : Oggi 4.717 nuovi contagi e 125 vittime. Tasso di positività all’1,6%. #Covid - erminio_erminia : RT @miia_2018: ???? Indipendentemente dalla vaccinazione, di coloro che sono risultati positivi, sono morti finora 'di o con Covid' il 2,4% (… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso

Ildi positività è dell'1,6%, in calo rispetto all'1,9% di ieri ( - 0,3%). Si tratta del dato più basso del 2021. Ricoveri in calo In terapia intensiva per ilin Italia ci sono 1.430 ...Con l'1,6% delle ultime 24 ore ildi positività - rapporto casi - tamponi - è al livello minimo del 2021. In terapia intensiva per ilin Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 ...Sono 565 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 13.519 tamponi molecolari esaminati. Continua, dunque, a calare il tasso di incidenza che ieri era pari al 4.54% ed oggi è 4.17%. A ...«Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese, lavoro, sanità, giovani: è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ...