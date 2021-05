Ascolti tv, record di stagione per “La Confessione” di Peter Gomez sul Nove con l’intervista a Giorgia Meloni (Di sabato 22 maggio 2021) record di stagione per “La Confessione” di Peter Gomez sul Nove. La trasmissione, in onda in seconda serata, con l’intervista a Giorgia Meloni ha tenuto incollati allo schermo 515mila telespettatori, con un +6% rispetto agli Ascolti della scorsa settimana. Lo share è arrivato invece al 2,7% con un picco di ascolto che ha raggiunto 575mila spettatori. Anche la prima serata del canale ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico. Si conferma l’andamento positivo di “Fratelli di Crozza” che totalizza una media di oltre un milione e 100mila telespettatori, con un picco d’ascolto di 1.279.000 e uno share sul pubblico totale del 4,7%. Bene anche il pre-serale di “Deal with it – stai al gioco” con Gabriele Corsi che segna una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)diper “La” disul. La trasmissione, in onda in seconda serata, conha tenuto incollati allo schermo 515mila telespettatori, con un +6% rispetto aglidella scorsa settimana. Lo share è arrivato invece al 2,7% con un picco di ascolto che ha raggiunto 575mila spettatori. Anche la prima serata del canale ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico. Si conferma l’andamento positivo di “Fratelli di Crozza” che totalizza una media di oltre un milione e 100mila telespettatori, con un picco d’ascolto di 1.279.000 e uno share sul pubblico totale del 4,7%. Bene anche il pre-serale di “Deal with it – stai al gioco” con Gabriele Corsi che segna una ...

