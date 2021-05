Vigorito punisce il Benevento per la retrocessione in B: la squadra andrà a Torino in pullman (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha deciso di punire la squadra per la retrocessione in B. Il gruppo, che sarà impegnato contro il Torino nell’ultima partita di campionato, sarà costretto a raggiungere il Piemonte in autobus, con un viaggio lungo 12 ore. Lo scrive il Corriere. “Costretti a viaggiare in pullman, per dodici ore, prima dell’ultima partita di campionato. Così il Benevento andrà a Torino. Non in aereo, come consuetudine. Il motivo? Una punizione, decisa dal patron Oreste Vigorito. Che arriva a pochi giorni dall’aritmetica retrocessione in serie B (sancita dal pareggio tra i granata e la Lazio) della squadra guidata da Pippo Inzaghi. Un viaggio lungo, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente del, Oreste, ha deciso di punire laper lain B. Il gruppo, che sarà impegnato contro ilnell’ultima partita di campionato, sarà costretto a raggiungere il Piemonte in autobus, con un viaggio lungo 12 ore. Lo scrive il Corriere. “Costretti a viaggiare in, per dodici ore, prima dell’ultima partita di campionato. Così il. Non in aereo, come consuetudine. Il motivo? Una punizione, decisa dal patron Oreste. Che arriva a pochi giorni dall’aritmeticain serie B (sancita dal pareggio tra i granata e la Lazio) dellaguidata da Pippo Inzaghi. Un viaggio lungo, ...

