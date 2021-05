Uomini e Donne, lite furibonda in studio: Maria costretta ad intervenire (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Maria è costretta ad intervenire durante una lite furibonda in studio. Scopriamo cos’è successo. Maria De Filippi conduce il programma (via screenshot)Scintille nello studio di Uomini e Donne, il noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Le Donne del parterre femminile hanno partecipato ad una nuova sfilata, dal tema “Seducente come un sogno d’estate”. La dama torinese, Gemma Galgani, ha battuto le sue sfidanti con un can can che ha lasciato tutti senza parole. L’opinionista Tina Cipollari infatti, è rimasta a bocca aperta e ha attaccato subito la donna per lo spettacolo disgustoso, accusandola ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel corso della puntata diaddurante unain. Scopriamo cos’è successo.De Filippi conduce il programma (via screenshot)Scintille nellodi, il noto programma televisivo condotto daDe Filippi. Ledel parterre femminile hanno partecipato ad una nuova sfilata, dal tema “Seducente come un sogno d’estate”. La dama torinese, Gemma Galgani, ha battuto le sue sfidanti con un can can che ha lasciato tutti senza parole. L’opinionista Tina Cipollari infatti, è rimasta a bocca aperta e ha attaccato subito la donna per lo spettacolo disgustoso, accusandola ...

rulajebreal : A tutti i colleghi uomini che mi hanno espresso la solidarietà privatamente in questi giorni: vi chiedo di avere il… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - cavolfiore_ills : I fan di Uomini e Donne devasteranno questo televoto. #isola - UomoUsato : RT @Heart_Hamal: - Sono la morte, sono venuta a prenderti! - Un attimo, mi trucco e scendo. (Ecco spiegata la ragione per cui le donne viv… -