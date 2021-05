Un passo dal cielo 7 ci sarà? (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche Un passo dal cielo 6 è stata un successo, ora i fan della fiction di Rai 1 attendono di sapere se ci sarà la stagione 7. Con la puntata Lacrime di pioggia, in onda in prima serata giovedì 20 maggio 2021, si è conclusa la sesta stagione di Un passo dal cielo. Ora i fan della fiction di Rai 1 si chiedono se Un passo dal cielo 7 ci sarà o se invece la serie TV è definitivamente conclusa: come sempre accade quando una serie ha successo, sono in molti a sperare che possa continuare e che possano arrivare nuovi episodi, con nuove storie. Un passo dal cielo 7 si farà? Per il momento da parte di Rai 1 non è arrivata nessuna comunicazione riguardo a Un passo dal cielo 7 ma, ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche Undal6 è stata un successo, ora i fan della fiction di Rai 1 attendono di sapere se cila stagione 7. Con la puntata Lacrime di pioggia, in onda in prima serata giovedì 20 maggio 2021, si è conclusa la sesta stagione di Undal. Ora i fan della fiction di Rai 1 si chiedono se Undal7 cio se invece la serie TV è definitivamente conclusa: come sempre accade quando una serie ha successo, sono in molti a sperare che possa continuare e che possano arrivare nuovi episodi, con nuove storie. Undal7 si farà? Per il momento da parte di Rai 1 non è arrivata nessuna comunicazione riguardo a Undal7 ma, ...

