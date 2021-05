Tv on demand illegale | multe per 900 rivenditori e 2mila clienti

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sono due le centrali di trasmissione di IPTV (internet protocol television) scoperte e sequestrate dalla Guardia di Finanza di Milano durante un’operazione antipirateria condotta in collaborazione con le autorità giudiziarie svizzere e la Polizia Cantonale ticinese. Localizzate in Svizzera e in Sicilia, gestite da 22 italiani e due elvetici, tutti indagati, le centrali trasmettevano illegalmente flussi audio/video decriptati a circa 900(reseller) che, a loro volta, li immettevano nella disponibilità dei. L’accusa è di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità e farà scattare una multa da 2.582 a 25.822 euro per i reseller e una sanzione di 1.032 euro per gli oltre 2.000-utenti finali dislocati su tutto il territorio nazionale.

