Top Dieci | Al Bano e Romina super ospiti | sempre più affiatati

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 maggio 2021) Venerdì 21 maggio è andata in onda una nuova, travolgente puntata di Top, lo show condotto da Carlo Conti che ogni settimana regala al pubblico qualche ora leggera e spensierata con amati protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. E i duedella serata hanno colpito proprio nel segno. AlPower si sono confermati due grandi della musica, ripercorrendo in funzione del gioco i loro più grandi successi, sia in coppia che da solisti. Una bella manche per le due squadre in gara: da una parte i Senatori – Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi – e dall’altra i Tali e Quali – Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Musica e canzoni (intramontabili) a parte, la coppia ha mostrato un affiatamento che ha riconfermato – qualora ...