TikTok, nuove funzionalità anti-bullismo: commenti e account via in un attimo (Di venerdì 21 maggio 2021) TikTok sta mettendo in campo nuovi strumenti per combattere il tristissimo fenomeno del bullismo, una piaga decisamente dilagante soprattutto fra i più giovani e giovanissimi, quelli al di sotto dei 18 anni, ma che in generale affligge l’intera popolazione dei ragazzi. TikTok, nuove funzioni anti bullismo: i dettagli (Foto Globalist)Grazie a questi nuovi strumenti, come riferisce l’agenzia Ansa, attraverso la popolarissima applicazione cinese di proprietà di ByteDance, si potrà gestire più agevolmente i contenuti pubblicati, eliminando, bloccando o segnalando più commenti in una sola volta che non rientrino nelle linee guida della stessa app. A spiegare le novità è stato Joshua Goodman, Director of Product, Trust and Safety, della società cinese, attraverso un ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)sta mettendo in campo nuovi strumenti per combattere il tristissimo fenomeno del, una piaga decisamente dilagante soprattutto fra i più giovani e giovanissimi, quelli al di sotto dei 18 anni, ma che in generale affligge l’intera popolazione dei ragazzi.funzioni: i dettagli (Foto Globalist)Grazie a questi nuovi strumenti, come riferisce l’agenzia Ansa, attraverso la popolarissima applicazione cinese di proprietà di ByteDance, si potrà gestire più agevolmente i contenuti pubblicati, eliminando, bloccando o segnalando piùin una sola volta che non rientrino nelle linee guida della stessa app. A spiegare le novità è stato Joshua Goodman, Director of Product, Trust and Safety, della società cinese, attraverso un ...

