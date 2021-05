Spotify con Storytel per l’ascolto degli audiolibri | Punto Informatico (Di venerdì 21 maggio 2021) La partnership siglata consentirà l’accesso agli audiolibri del catalogo Storytel direttamente dall’applicazione di Spotify per lo streaming. Spotify con Storytel per l’ascolto degli audiolibri Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Spotify con Storytel per l’ascolto degli audiolibri Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) La partnership siglata consentirà l’accesso aglidel catalogodirettamente dall’applicazione diper lo streaming.conper. Read MoreL'articoloconperproviene da HelpMeTech.

Advertising

Marta90594095 : Oggi nessun appuntamento, attendiamo con ansia la Fimi e nel mentre continuiamo a streammare, non ci resta che fare… - maccario_marta : RT @tancredinews_: Ascolta “Luna” di Aka 7even scritta in collaborazione con Tancredi???? - cxcaamix : RT @niallspromoIT: #OURSONG è stata aggiunta alle seguenti playlist di Spotify: “Pop Rising” 'Just Good Music' 'Teen Beats' 'Just Hits'… - ClaudiaC2804 : RT @niallspromoIT: #OURSONG è stata aggiunta alle seguenti playlist di Spotify: “Pop Rising” 'Just Good Music' 'Teen Beats' 'Just Hits'… - Zaganator : Spotify ha annunciato una partnership con la piattaforma di audiolibri Storytel -