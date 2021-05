Si presenterà così il Redmi Note 10 Ultra: prime specifiche e prezzo (Di venerdì 21 maggio 2021) Si va verso l’ampliamento della linea Redmi Note 10 con il prossimo Redmi Note 10 Ultra, anch’esso, al pari degli altri esponenti della famiglia, molto interessante. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il device dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6.53 pollici ed essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 1100, oltre ad avere una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. I tagli di memoria RAM sono due, da 6 e 8GB, come due sono anche le configurazioni dello storage, da 128 e 256GB. Il prezzo del Redmi Note 10 Ultra dovrebbe essere pari a 1799 Yuan, pari a circa 228 euro al cambio attuale. Il Redmi Note 10 Ultra sarà lanciato il 26 maggio, e si dice si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Si va verso l’ampliamento della linea10 con il prossimo10, anch’esso, al pari degli altri esponenti della famiglia, molto interessante. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il device dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6.53 pollici ed essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 1100, oltre ad avere una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. I tagli di memoria RAM sono due, da 6 e 8GB, come due sono anche le configurazioni dello storage, da 128 e 256GB. Ildel10dovrebbe essere pari a 1799 Yuan, pari a circa 228 euro al cambio attuale. Il10sarà lanciato il 26 maggio, e si dice si ...

