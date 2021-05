“Sentite questa puzza”. Ignazio Moser, Matteo Diamante e la naufraga con i problemi intestinali. Imbarazzo all’Isola (Di venerdì 21 maggio 2021) Incredibile quanto successo nelle scorse ore a ‘L’Isola dei Famosi’. Nell’ultima notte prima della puntata del 21 maggio una naufraga ha confessato di stare davvero molto male per un problema particolare. Ha rivelato tutto ai compagni di avventura, i quali hanno immediatamente reagito una volta compreso di cosa si trattasse. Un momento dunque anche molto imbarazzante per la protagonista in questione, che non è proprio riuscita a nascondere ciò che le stava capitando in quei frangenti. Prima di raccontarvi dell’episodio possiamo anticiparvi che verrà nominato il primo finalista di questa edizione del reality. La finale ci sarà il 7 giugno e – rispetto alle passate edizioni – il vincitore sarà decretato in Honduras a causa delle restrizioni per il Covid. Solo uno dei naufraghi ancora in gara conquisterà questo ambitissimo titolo superando un set di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Incredibile quanto successo nelle scorse ore a ‘L’Isola dei Famosi’. Nell’ultima notte prima della puntata del 21 maggio unaha confessato di stare davvero molto male per un problema particolare. Ha rivelato tutto ai compagni di avventura, i quali hanno immediatamente reagito una volta compreso di cosa si trattasse. Un momento dunque anche molto imbarazzante per la protagonista in questione, che non è proprio riuscita a nascondere ciò che le stava capitando in quei frangenti. Prima di raccontarvi dell’episodio possiamo anticiparvi che verrà nominato il primo finalista diedizione del reality. La finale ci sarà il 7 giugno e – rispetto alle passate edizioni – il vincitore sarà decretato in Honduras a causa delle restrizioni per il Covid. Solo uno dei naufraghi ancora in gara conquisterà questo ambitissimo titolo superando un set di ...

