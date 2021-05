Selvaggia Lucarelli entusiasta: presto si vaccina (Di venerdì 21 maggio 2021) Di recente Selvaggia Lucarelli aveva annunciato di aver prenotato il vaccino anti-Covid. Ora che le è arrivata la conferma ed ha finalmente un appuntamento fissato, però, la giornalista ha voluto condividere con i suoi followers tutta la sua emozione! La pandemia che ha colpito tutto il mondo ormai oltre un anno fa non ha risparmiato nessuno. Si è spesso parlato di come questo virus sia stato senza discriminazioni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Di recenteaveva annunciato di aver prenotato il vaccino anti-Covid. Ora che le è arrivata la conferma ed ha finalmente un appuntamento fissato, però, la giornalista ha voluto condividere con i suoi followers tutta la sua emozione! La pandemia che ha colpito tutto il mondo ormai oltre un anno fa non ha risparmiato nessuno. Si è spesso parlato di come questo virus sia stato senza discriminazioni Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

stanzaselvaggia : Rula, nella vicenda #propagandalive , ha fatto la cosa giusta. E chi dice che non si possono decidere gli ospiti us… - EllanteMart : RT @Moonlightshad1: L’unica gogna pubblica l’ha subita una ragazza che nessuno di quelli che si è speso per la solidarietà al “famoso” che… - Moonlightshad1 : L’unica gogna pubblica l’ha subita una ragazza che nessuno di quelli che si è speso per la solidarietà al “famoso”… - _hipsterico_ : Parla Selvaggia Lucarelli purtroppo parla - bdog86 : @incostante_enza @DiReddito Selvaggia Lucarelli -