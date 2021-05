Scuola, via ai concorsi sprint (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorena Loiacono Tornare in classe, a settembre, in sicurezza anti - covid e senza l'incubo delle cattedre scoperte, accelerare l'assunzione dei precari e semplificare i concorsi che saranno a cadenza ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorena Loiacono Tornare in classe, a settembre, in sicurezza anti - covid e senza l'incubo delle cattedre scoperte, accelerare l'assunzione dei precari e semplificare iche saranno a cadenza ...

Advertising

enpaonlus : Lo psichiatra Crepet: “L’educazione sentimentale a scuola? La dovrebbe insegnare un cucciolo di cane”… - emergenzavvf : Al via esercitazione nazionale SFO2021. Presentati in aula scenari e simulazioni di intervento che i… - valigiablu : Educazione alla parità di genere e alle differenze: la scuola continua a essere la grande assente | @clatorrisi… - walterwhiteITA : Quali sono gli aiuti previsti dal nuovo decreto Sostegni - CorriereAl : Alessandria si candida a un bando per due importanti progetti per la Scuola Rodari del Villaggio Europa e l’Asilo N… -