Pd | D’Elia | ‘con la Moretti | più forti contro odio e misoginia’

Roma, 21 mag (Adnkronos) – "Tutta la nostra solidarietà ad Alessandra Moretti, contro l'odio e la misoginia. Siamo con te Alessandra, siamo più forti". Lo scrive su twitter Cecilia D'Elia, responsabile Pd per la Parità e portavoce delle Conferenza delle donne democratiche.

