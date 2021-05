Overwatch 2 dice addio ai team da 6 giocatori! 5v5 con un solo Tank per squadra

(Di venerdì 21 maggio 2021)2 cambierà parecchio rispetto a. In un livestream, il game director Aaron Keller ha rivelato che il nuovo gioco presenterà match 5v5.originale aveva partite 6v6. "Ci sono molte ragioni per cui volevamo apportare questo cambiamento", ha detto Keller. "Succedono molte cose in una partita di. E abbiamo sempre cercato di rendere il nostro combattimento facile da leggere e comprensibile. Ma anche con tutto il lavoro che abbiamo svolto, a volte è troppo difficile leggere cosa stanno facendo altri 11 giocatori sul campo di battaglia. Rimuoverne due semplifica tutto". Mentreinizialmente è stato lanciato con la possibilità di creare le squadre a nostro piacimento, Blizzard ha introdotto una serie di ruoli nel 2019. La modifica richiedeva ai giocatori di ...

Advertising

DeugemoTwo : OVERWATCH 2 abbandona il 6v6 e opta per il 5v5. Sempre detto io che sei erano troppo (ma 5 anni per capirlo?). Ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch dice

Nel post, siche il team diha intenzione di rivelare ulteriori notizie sul PvP di2 entro la fine dell'anno, il che è una notizia davvero grandiosa poiché tutte le nuove ...... presumibilmente Won, che'Sono vicino' due volte in risposta e insiste per continuare. Oltre ... Commenta nel nostro Forum Tags NewsRiot ValorantBlizzard ha trasmesso un nuovo livestream di Overwatch 2 svelando una serie di nuovi dettagli sul sequel in arrivo. Sebbene la notizia più importante fosse probabilmente il cambiamento delle composizi ...Blizzard ha rivelato che finalmente avremo una nuova opportunità per dare un'occhiata al PvP di Overwatch 2, grazie a uno stream dedicato che rivelerà nuove mappe e "parlerà della filosofia alla base ...