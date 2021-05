Muoversi in Ue col certificato Covid, effetti positivi su ripresa e turismo (Di venerdì 21 maggio 2021) La libertà di circolazione delle persone fa parte dei capisaldi dell’Unione europea. E` una delle quattro libertà fondamentali del mercato comune insieme a quella di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali. E dopo avere assicurato una distribuzione armonizzata e coordinata dei vaccini, l’Europa ora permetterà a tutti i suoi cittadini, anche a quelli che risiedono fuori dall’UE, la possibilità di ricominciare a spostarsi e a viaggiare liberamente all’interno dei suoi confini. A condizione naturalmente che ci si sia vaccinati, che si risulti negativi a un test o che si attesti avvenuta guarigione. Ieri sera, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno infatti trovato l’accordo sulla proposta della Commissione sul “green pass europeo” che ora ha assunto il nome di “certificato digitale Covid” e che entrerà in vigore a partire dal 1 luglio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) La libertà di circolazione delle persone fa parte dei capisaldi dell’Unione europea. E` una delle quattro libertà fondamentali del mercato comune insieme a quella di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali. E dopo avere assicurato una distribuzione armonizzata e coordinata dei vaccini, l’Europa ora permetterà a tutti i suoi cittadini, anche a quelli che risiedono fuori dall’UE, la possibilità di ricominciare a spostarsi e a viaggiare liberamente all’interno dei suoi confini. A condizione naturalmente che ci si sia vaccinati, che si risulti negativi a un test o che si attesti avvenuta guarigione. Ieri sera, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno infatti trovato l’accordo sulla proposta della Commissione sul “green pass europeo” che ora ha assunto il nome di “digitale” e che entrerà in vigore a partire dal 1 luglio ...

Tibsb6 : Nel mondo, creato da loro, dove i capitali possono muoversi in modo estremamente agevole, questi pensano di tassarl… - suemeermal : -Tonno che si lava col sapone da culo (Chilly) -È il male. -3º argomento incredibile -Nelson ha cagato in una pade… - Nero_Press : «Sara, vero? Posso sedermi?» Tristezza le si sedette accanto senza aspettare una risposta. Sorseggiò il rum, poi lo… - adrianobusolin : RT @jobwithinternet: @noitre32 @adrianobusolin @ilgiornale Ben svegliati lor signori. Come sul dirsi, il troppo stroppia. Muoversi col blo… - jobwithinternet : @noitre32 @adrianobusolin @ilgiornale Ben svegliati lor signori. Come sul dirsi, il troppo stroppia. Muoversi col blocco e le espulsioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Muoversi col Knockout City - Recensione ... con la prima che deve essere effettuata col tempismo giusto per non subire il colpo, e il secondo ... per tale motivo è consigliabile non provare a sentirsi "eroi" e muoversi con furbizia nell'arena. ...

Semestre Bianco. L'ex Dc legge il gran ballo del Quirinale ... costrette a muoversi negli angusti spazi che Draghi gli ha lasciato, a forza di continui " niet " ... Eppure col Pd l'alleanza c'è, e resiste. "Il Pd è una cosa diversa. Nonostante tutto, è l'unico ...

Solo il turismo farà ripartire questo Paese - Cronaca - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE Muoversi in Ue col certificato Covid, effetti positivi su ripresa e turismo Regolamento potrà entrare in vigore a partire dal 1 luglio. Per la stagione turistica sarebbe stato meglio fare prima ...

A tu per tu col presidente Alberto Saracco A tu per tu con Alberto Saracco, presidente del Scd Ligorna 1922, società la cui prima squadra milita nel campionato regionale di Eccellenza ligure, e dell’Asd Goliardicapolis 1993, squadra di Promozi ...

... con la prima che deve essere effettuatatempismo giusto per non subire il colpo, e il secondo ... per tale motivo è consigliabile non provare a sentirsi "eroi" econ furbizia nell'arena. ...... costrette anegli angusti spazi che Draghi gli ha lasciato, a forza di continui " niet " ... EppurePd l'alleanza c'è, e resiste. "Il Pd è una cosa diversa. Nonostante tutto, è l'unico ...Regolamento potrà entrare in vigore a partire dal 1 luglio. Per la stagione turistica sarebbe stato meglio fare prima ...A tu per tu con Alberto Saracco, presidente del Scd Ligorna 1922, società la cui prima squadra milita nel campionato regionale di Eccellenza ligure, e dell’Asd Goliardicapolis 1993, squadra di Promozi ...