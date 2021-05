Monza, che fallimento: quando i soldi non fanno la felicità (Di venerdì 21 maggio 2021) I playoff di Serie B hanno sancito il fallimento sportivo del Monza, sbarcato in cadetteria in pompa magna ma battuto dalla forza delle idee fallimento: la parola è certamente dura ma associarla al Monza non può essere un azzardo. Perché la verità va detta, il club brianzolo non era da considerare una neopromossa “normale” la scorsa estate, men che meno dopo una campagna acquisti faraonica per una Serie B. Da campioni del calibro di Boateng e Balotelli, a giocatori di livello internazionale come i più esperti Maric e Gytkjaer o come i giovani ma talentuosissimi Carlos Augusto e Mota Carvalho. Per non parlare dei vari Scozzarella, Barberis e D’Alessandro o degli innesti di gennaio Ricci e Diaw. E solamente per citarne alcuni, perché la rosa biancorossa varrebbe abbondantemente la salvezza in Serie A. Al pari di un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) I playoff di Serie B hanno sancito ilsportivo del, sbarcato in cadetteria in pompa magna ma battuto dalla forza delle idee: la parola è certamente dura ma associarla alnon può essere un azzardo. Perché la verità va detta, il club brianzolo non era da considerare una neopromossa “normale” la scorsa estate, men che meno dopo una campagna acquisti faraonica per una Serie B. Da campioni del calibro di Boateng e Balotelli, a giocatori di livello internazionale come i più esperti Maric e Gytkjaer o come i giovani ma talentuosissimi Carlos Augusto e Mota Carvalho. Per non parlare dei vari Scozzarella, Barberis e D’Alessandro o degli innesti di gennaio Ricci e Diaw. E solamente per citarne alcuni, perché la rosa biancorossa varrebbe abbondantemente la salvezza in Serie A. Al pari di un ...

