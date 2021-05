Lo sprint imperiale di Nizzolo | contento di non aver fatto tredici

(Di venerdì 21 maggio 2021) Da Ravenna a Verona la tappa rappresentava l’ultima occasione per glier. Tra le ruote veloci perdurava un record poco invidiabile, quello di, che corre in gruppo con la doppia maglia di campione italiano ed europeo: dodici secondi posti nelle volate del Giro. Riassorbita la fuga dei due compari Pellaud e Marengo, questa volta accompagnati da Riva, poco c’è mancato che il mantovano Affini, sfruttando un buco creato astutamente dai suoi compagni, facesse fare aun beffardo… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

