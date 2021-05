Il principe Harry: “Bevevo per non pensare alla morte di mia madre” (Di venerdì 21 maggio 2021) Un’altra intervista shock del principe Harry nel nuovo show di Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”. “Bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana – ha detto raccontando del suo stato psicofisico alla morte improvvisa di Lady D -. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore”. E accusa la famiglia reale: “Ogni richiesta di aiuto è stata accolta con silenzio totale, totale abbandono”. Meghan era esasperata, inseguita come Diana Quando ha conosciuto Meghan Markle e si è sentito inseguito dalla stampa, ha rivissuto gli ultimi periodi di vita della madre Diana quando i paparazzi non le davano tregua. Lui e la Markle soffrivano per questa situazione: “Abbiamo trascorso quattro anni cercando di far funzionare tutto. Abbiamo fatto tutto il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 21 maggio 2021) Un’altra intervista shock delnel nuovo show di Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”. “tanto alcol quanto se ne beve in una settimana – ha detto raccontando del suo stato psicofisicoimprovvisa di Lady D -. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore”. E accusa la famiglia reale: “Ogni richiesta di aiuto è stata accolta con silenzio totale, totale abbandono”. Meghan era esasperata, inseguita come Diana Quando ha conosciuto Meghan Markle e si è sentito inseguito dstampa, ha rivissuto gli ultimi periodi di vita dellaDiana quando i paparazzi non le davano tregua. Lui e la Markle soffrivano per questa situazione: “Abbiamo trascorso quattro anni cercando di far funzionare tutto. Abbiamo fatto tutto il ...

