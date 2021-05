Il complesso tedesco di definirsi “dottori” e la missione del cacciatore di plagi

(Di venerdì 21 maggio 2021) Helmut Kohl lo ottenne in Storia all’Università di Heidelberg nel 1958 discutendo una tesi su “Lo sviluppo politico nel Palatinato e la rinascita dei partiti dopo il 1945”. L’attuale presidente del Bundestag e più volte ministro Wolfgang Schäuble lo ottenne invece nel 1971 in Legge dall’Università di Friburgo discutendo una tesi sulla situazione legale del revisore dei conti. Stiamo parlando del titolo dottorale, senza il quale in Germania sembra impossibile fare carriera politica. La necessità di sventolare il titolo accademico davanti agli occhi degli elettori è molto sentita soprattutto fra i moderati, ma anche a sinistra il PhD va forte. Lo sa bene Franziska Giffey, la ministra socialdemocratica della Famiglia che ha appena lasciato il dicastero assegnatole da Angela Merkel, pardon dal dottor Merkel. Giffey, 43 anni e l’aspirazione di farsi eleggere sindaco di Berlino alle ...

Advertising

RobertafiVisone : [Esame B1 Goethe-Institut? Keine Sorge!] Con la tecnica e la pratica tutto si può affrontare, anche un esame comple… - zweisamke : il tedesco è così complesso -

Ultime Notizie dalla rete : complesso tedesco

Il Foglio

...di Vettel al Gran Premio di Monaco non sembra averlo infastidito più di tanto visto che il... come ho detto, nel pomeriggio, abbiamo perso un po' di 'visione', ma nelva bene. Sarà ...E ildella celebrazione, liturgia oltre ogni limite di sopportazione. Toc, toc: a Roma c'è qualcuno? Si ha ancora intenzione di far finta di non vedere l'intollerabile, mentre si continuano ...In Germania il PhD da esibire come prova di sicura competenza piace a destra e sinistra, ma un'azienda di consulenza smaschera chi copia ...Il pilota tedesco della Aston Martin ha accusato un problema di salute durante le prove libere del giovedì a Montecarlo ...