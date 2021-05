Gruppo Cap | con bilancio 2020 344 mln di ricavi e 100 mln in investimenti

(Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Circa 344 milioni di euro di, un risultato netto d'esercizio di 18,56 milioni di euro e 86,14 milioni di Ebitda. Sono i numeri delconsolidatodelCap, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Nell'anno della pandemia gliin infrastrutture a servizio del territorio hanno superato i 105 milioni di euro, pari al 45% deidella tariffa. “La strada indicata dal nostro piano di sostenibilità è stata determinante per far fronte a un anno così difficile, tanto per le aziende quanto per il territorio che serviamo — ha commentato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato diCap, durante la presentazione di oggi a Segrate (MI), ...

Ricavi che superano i 344 milioni di euro , risultato netto d'esercizio di 18,56 milioni di euro e 86 , 14 milioni di EBITDA ., l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, nel settore idrico prima azienda in - house italiana per patrimonio e tra le prime per ... "Ai fini dello smaltimento per la produzione di energia, l'unica differenza tra il contenuto di una fognatura e uno yogurt è la classificazione, ma ... Segrate (Milano) - Anche nell'anno del Covid il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano con un circuito di 40 depuratori, ha saputo sviluppare investiment ...