Gianluigi Paragone si candida a sindaco di Milano e attacca Letta sulle tasse

(Di venerdì 21 maggio 2021)to. L’annuncio del senatore del gruppo misto e fondatore di Italexit è di ieri ma oggi ne ha parlato più approfonditamente in un’intervista a Radio Cusano Campus. Conversando con la radio universitaria romana,ha ancheto il segretario Pd Enricosulla questione tassa di successione. “In un momento del genere meglio evitare di parlare disi occupi del lavoratore dell’ex Ilva licenziato per un post su Facebook”, ha chiosato il fondatore Italexit con la consueta verve che lo contraddistingue.parla di tassa di successione? Si occupi del lavoratore Ilva licenziato per un post su Facebook” A “L’Italia s’è desta” su ...

Advertising

LombardiaPost : .@gparagone: tra gli sfidanti del sindaco uscente @BeppeSala alle #amministrative di #Milano - PerutaAntonio : Il senatore che ha capito come si buttano i soldi che,probabilmente, non saranno suoi. Toglierà qualche decimale a… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Perché mi candido' La verità di Paragone sulla corsa a sindaco di Milano - GiovanniCaglio : Gianluigi Paragone si candida a sindaco di Milano: «Saremo il laboratorio di ItalExit». Le solite ritrite menate po… - tempoweb : 'Perché mi candido' La verità di Paragone sulla corsa a sindaco di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Paragone

, senatore del gruppo misto e fondatore di No Europa per l'Italia " Italexit con, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore ...Read More Flash Milano,scende in campo e si candida per corsa a Sindaco 20 Maggio 2021si candida a sindaco di Milano. Il leader di ItalExit dà l'annuncio ufficiale: "La ...È ancora incognita sul candidato sindaco di Milano per il centrodestra che andrà a scontrarsi contro il primo cittadino uscente Beppe Sala, in ...Gianluigi Paragone, senatore del gruppo misto e fondatore di No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore ...