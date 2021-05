È confermato il ritorno di Hocus Pocus con le attrici originali (Di venerdì 21 maggio 2021) Le voci si rincorrono ormai da anni. Ed ecco finalmente la conferma ufficiale: Hocus Pocus 2 si farà. Il seguito del film cult di Halloween prodotto dalla Disney nel 1993 vedrà la luce e, soprattutto, riunirà il trio di attrici che l’ha portato al successo, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. La pellicola originale le vedeva nei panni delle sorelle Sanderson, streghe condannate alla prigionia durante la caccia alle streghe e risvegliate per errore ai giorni nostri; nonostante i loro tentativi di rapire dei bambini per guadagnare l’immortalità siano falliti, prima di scomparire lasciano intendere la possibilità di un ritorno. E così, in effetti, sarà. Il sequel verrà diretto da Anne Fletcher (Ricatto d’amore, 27 volte in bianco) e centrato su tre giovani donne che ancora una volta risvegliano per ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) Le voci si rincorrono ormai da anni. Ed ecco finalmente la conferma ufficiale:2 si farà. Il seguito del film cult di Halloween prodotto dalla Disney nel 1993 vedrà la luce e, soprattutto, riunirà il trio diche l’ha portato al successo, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. La pellicola originale le vedeva nei panni delle sorelle Sanderson, streghe condannate alla prigionia durante la caccia alle streghe e risvegliate per errore ai giorni nostri; nonostante i loro tentativi di rapire dei bambini per guadagnare l’immortalità siano falliti, prima di scomparire lasciano intendere la possibilità di un. E così, in effetti, sarà. Il sequel verrà diretto da Anne Fletcher (Ricatto d’amore, 27 volte in bianco) e centrato su tre giovani donne che ancora una volta risvegliano per ...

