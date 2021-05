Covid, Iss: tutte le regioni a rischio basso e con indice Rt inferiore a 1 (Di venerdì 21 maggio 2021) In deciso calo l’incide Rt nazionale, a 0,78 (era 0,86 la scorsa settimana), con un range 0,71-0,90, quindi sotto l’uno anche nel limite superiore. tutte le regioni sono classificate a rischio, e tutte... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) In deciso calo l’incide Rt nazionale, a 0,78 (era 0,86 la scorsa settimana), con un range 0,71-0,90, quindi sotto l’uno anche nel limite superiore.lesono classificate a, e...

Advertising

istsupsan : ??#VACCINI #COVID19, LE FASI DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 1?studi su volontari sani per identificare dose ottimal… - istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - messveneto : Covid, il risultato del monitoraggio: l’”effetto riaperture” non c’è stato: L’Iss: Rt in calo netto dallo 0,86 a 0… - cinasil1 : RT @HANIA243474887: É possibile conoscere la % di under 40 vaccinati in Italia? Perchè secondo il rapporto ufficiale ISS sono 41 quelli dec… -